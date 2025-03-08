Währungen / HWBK
HWBK: Hawthorn Bancshares Inc
32.11 USD 0.48 (1.47%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von HWBK hat sich für heute um -1.47% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 32.07 bis zu einem Hoch von 32.49 gehandelt.
Verfolgen Sie die Hawthorn Bancshares Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
HWBK News
Tagesspanne
32.07 32.49
Jahresspanne
21.35 35.95
- Vorheriger Schlusskurs
- 32.59
- Eröffnung
- 32.49
- Bid
- 32.11
- Ask
- 32.41
- Tief
- 32.07
- Hoch
- 32.49
- Volumen
- 19
- Tagesänderung
- -1.47%
- Monatsänderung
- -3.60%
- 6-Monatsänderung
- 12.63%
- Jahresänderung
- 28.49%
