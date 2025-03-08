Valute / HWBK
HWBK: Hawthorn Bancshares Inc
32.84 USD 0.25 (0.77%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio HWBK ha avuto una variazione del 0.77% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 31.07 e ad un massimo di 32.94.
Segui le dinamiche di Hawthorn Bancshares Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
31.07 32.94
Intervallo Annuale
21.35 35.95
- Chiusura Precedente
- 32.59
- Apertura
- 32.49
- Bid
- 32.84
- Ask
- 33.14
- Minimo
- 31.07
- Massimo
- 32.94
- Volume
- 78
- Variazione giornaliera
- 0.77%
- Variazione Mensile
- -1.41%
- Variazione Semestrale
- 15.19%
- Variazione Annuale
- 31.41%
21 settembre, domenica