HWBK: Hawthorn Bancshares Inc
32.84 USD 0.25 (0.77%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de HWBK a changé de 0.77% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 31.07 et à un maximum de 32.94.
Suivez la dynamique Hawthorn Bancshares Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
HWBK Nouvelles
Range quotidien
31.07 32.94
Range Annuel
21.35 35.95
- Clôture Précédente
- 32.59
- Ouverture
- 32.49
- Bid
- 32.84
- Ask
- 33.14
- Plus Bas
- 31.07
- Plus Haut
- 32.94
- Volume
- 78
- Changement quotidien
- 0.77%
- Changement Mensuel
- -1.41%
- Changement à 6 Mois
- 15.19%
- Changement Annuel
- 31.41%
20 septembre, samedi