32.84 USD 0.25 (0.77%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de HWBK a changé de 0.77% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 31.07 et à un maximum de 32.94.

Range quotidien
31.07 32.94
Range Annuel
21.35 35.95
Clôture Précédente
32.59
Ouverture
32.49
Bid
32.84
Ask
33.14
Plus Bas
31.07
Plus Haut
32.94
Volume
78
Changement quotidien
0.77%
Changement Mensuel
-1.41%
Changement à 6 Mois
15.19%
Changement Annuel
31.41%
20 septembre, samedi