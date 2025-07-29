通貨 / HUN
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
HUN: Huntsman Corporation
10.29 USD 0.02 (0.19%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
HUNの今日の為替レートは、-0.19%変化しました。日中、通貨は1あたり10.27の安値と10.55の高値で取引されました。
Huntsman Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HUN News
- Celanese May Reward Shareholders Handsomly After Near-Term Uncertainty Abates (NYSE:CE)
- みずほ、中国からの輸入圧力と配当リスクでハンツマンを格下げ
- Mizuho downgrades Huntsman on China import pressure, dividend risk
- Jefferies lowers Huntsman stock price target to $14 on seasonal headwinds
- Wall Street's Most Accurate Analysts Give Their Take On 3 Materials Stocks Delivering High-Dividend Yields - Huntsman (NYSE:HUN), Dow (NYSE:DOW)
- Huntsman appoints Julia Wright as new general counsel
- Why Is Cabot (CBT) Up 0.9% Since Last Earnings Report?
- Fitch downgrades Celanese to ’BB+’ on sustained weak demand
- Huntsman Stock: Buy Before The Turn (NYSE:HUN)
- Wall Street's Most Accurate Analysts Weigh In On 3 Materials Stocks With Over 5% Dividend Yields - Huntsman (NYSE:HUN), FMC (NYSE:FMC)
- Macquarie Smid Cap Core Fund Q2 2025 Commentary
- Huntsman stock hits 52-week low at 9.01 USD
- Huntsman's Earnings and Revenues Lag Estimates in Q2, Down Y/Y
- Huntsman (HUN) Q2 Revenue Falls 7.4%
- Huntsman Q2 2025 slides: revenue and earnings fall as cost-cutting accelerates
- Earnings call transcript: Huntsman’s Q2 2025 results miss expectations, stock drops
- SCHD ETF News, 8/1/2025 - TipRanks.com
- Huntsman declares $0.25 per share Q3 dividend
- Huntsman (HUN) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Huntsman (HUN) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- SCHD ETF News, 7/31/2025 - TipRanks.com
- Huntsman stock hits 52-week low at 10.13 USD
- Stepan Co. (SCL) Q2 Earnings and Revenues Lag Estimates
- SCHD ETF News, 7/29/2025 - TipRanks.com
1日のレンジ
10.27 10.55
1年のレンジ
9.02 24.28
- 以前の終値
- 10.31
- 始値
- 10.48
- 買値
- 10.29
- 買値
- 10.59
- 安値
- 10.27
- 高値
- 10.55
- 出来高
- 5.780 K
- 1日の変化
- -0.19%
- 1ヶ月の変化
- -7.21%
- 6ヶ月の変化
- -34.21%
- 1年の変化
- -57.32%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K