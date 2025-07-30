Divisas / HUN
HUN: Huntsman Corporation
10.31 USD 0.59 (5.41%)
Sector: Materias Primas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de HUN de hoy ha cambiado un -5.41%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 10.27, mientras que el máximo ha alcanzado 10.96.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Huntsman Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
HUN News
- Celanese May Reward Shareholders Handsomly After Near-Term Uncertainty Abates (NYSE:CE)
- Mizuho rebaja a Huntsman por presión de importaciones chinas y riesgo de dividendos
- Mizuho degrada a Huntsman por presión de importaciones chinas y riesgo de dividendos
- Mizuho downgrades Huntsman on China import pressure, dividend risk
- Jefferies lowers Huntsman stock price target to $14 on seasonal headwinds
- Wall Street's Most Accurate Analysts Give Their Take On 3 Materials Stocks Delivering High-Dividend Yields - Huntsman (NYSE:HUN), Dow (NYSE:DOW)
- Huntsman appoints Julia Wright as new general counsel
- Why Is Cabot (CBT) Up 0.9% Since Last Earnings Report?
- Fitch downgrades Celanese to ’BB+’ on sustained weak demand
- Huntsman Stock: Buy Before The Turn (NYSE:HUN)
- Wall Street's Most Accurate Analysts Weigh In On 3 Materials Stocks With Over 5% Dividend Yields - Huntsman (NYSE:HUN), FMC (NYSE:FMC)
- Macquarie Smid Cap Core Fund Q2 2025 Commentary
- Huntsman stock hits 52-week low at 9.01 USD
- Huntsman's Earnings and Revenues Lag Estimates in Q2, Down Y/Y
- Huntsman (HUN) Q2 Revenue Falls 7.4%
- Huntsman Q2 2025 slides: revenue and earnings fall as cost-cutting accelerates
- Earnings call transcript: Huntsman’s Q2 2025 results miss expectations, stock drops
- SCHD ETF News, 8/1/2025 - TipRanks.com
- Huntsman declares $0.25 per share Q3 dividend
- Huntsman (HUN) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Huntsman (HUN) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- SCHD ETF News, 7/31/2025 - TipRanks.com
- Huntsman stock hits 52-week low at 10.13 USD
- Stepan Co. (SCL) Q2 Earnings and Revenues Lag Estimates
Rango diario
10.27 10.96
Rango anual
9.02 24.28
- Cierres anteriores
- 10.90
- Open
- 10.90
- Bid
- 10.31
- Ask
- 10.61
- Low
- 10.27
- High
- 10.96
- Volumen
- 9.995 K
- Cambio diario
- -5.41%
- Cambio mensual
- -7.03%
- Cambio a 6 meses
- -34.08%
- Cambio anual
- -57.24%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B