Валюты / HUN
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
HUN: Huntsman Corporation
10.90 USD 0.44 (4.21%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс HUN за сегодня изменился на 4.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.40, а максимальная — 10.98.
Следите за динамикой Huntsman Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости HUN
- Celanese May Reward Shareholders Handsomly After Near-Term Uncertainty Abates (NYSE:CE)
- Mizuho понижает рейтинг Huntsman из-за давления импорта из Китая и риска для дивидендов
- Mizuho downgrades Huntsman on China import pressure, dividend risk
- Jefferies lowers Huntsman stock price target to $14 on seasonal headwinds
- Wall Street's Most Accurate Analysts Give Their Take On 3 Materials Stocks Delivering High-Dividend Yields - Huntsman (NYSE:HUN), Dow (NYSE:DOW)
- Huntsman appoints Julia Wright as new general counsel
- Why Is Cabot (CBT) Up 0.9% Since Last Earnings Report?
- Fitch downgrades Celanese to ’BB+’ on sustained weak demand
- Huntsman Stock: Buy Before The Turn (NYSE:HUN)
- Wall Street's Most Accurate Analysts Weigh In On 3 Materials Stocks With Over 5% Dividend Yields - Huntsman (NYSE:HUN), FMC (NYSE:FMC)
- Macquarie Smid Cap Core Fund Q2 2025 Commentary
- Huntsman stock hits 52-week low at 9.01 USD
- Huntsman's Earnings and Revenues Lag Estimates in Q2, Down Y/Y
- Huntsman (HUN) Q2 Revenue Falls 7.4%
- Huntsman Q2 2025 slides: revenue and earnings fall as cost-cutting accelerates
- Earnings call transcript: Huntsman’s Q2 2025 results miss expectations, stock drops
- SCHD ETF News, 8/1/2025 - TipRanks.com
- Huntsman declares $0.25 per share Q3 dividend
- Huntsman (HUN) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Huntsman (HUN) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- SCHD ETF News, 7/31/2025 - TipRanks.com
- Huntsman stock hits 52-week low at 10.13 USD
- Stepan Co. (SCL) Q2 Earnings and Revenues Lag Estimates
- SCHD ETF News, 7/29/2025 - TipRanks.com
Дневной диапазон
10.40 10.98
Годовой диапазон
9.02 24.28
- Предыдущее закрытие
- 10.46
- Open
- 10.53
- Bid
- 10.90
- Ask
- 11.20
- Low
- 10.40
- High
- 10.98
- Объем
- 10.203 K
- Дневное изменение
- 4.21%
- Месячное изменение
- -1.71%
- 6-месячное изменение
- -30.31%
- Годовое изменение
- -54.79%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.