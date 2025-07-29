Währungen / HUN
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
HUN: Huntsman Corporation
10.29 USD 0.02 (0.19%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von HUN hat sich für heute um -0.19% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.27 bis zu einem Hoch von 10.55 gehandelt.
Verfolgen Sie die Huntsman Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HUN News
- Celanese May Reward Shareholders Handsomly After Near-Term Uncertainty Abates (NYSE:CE)
- Mizuho downgrades Huntsman on China import pressure, dividend risk
- Jefferies senkt Huntsman-Kursziel wegen saisonaler Belastungen auf 14 US-Dollar
- Jefferies lowers Huntsman stock price target to $14 on seasonal headwinds
- Wall Street's Most Accurate Analysts Give Their Take On 3 Materials Stocks Delivering High-Dividend Yields - Huntsman (NYSE:HUN), Dow (NYSE:DOW)
- Huntsman appoints Julia Wright as new general counsel
- Why Is Cabot (CBT) Up 0.9% Since Last Earnings Report?
- Fitch downgrades Celanese to ’BB+’ on sustained weak demand
- Huntsman Stock: Buy Before The Turn (NYSE:HUN)
- Wall Street's Most Accurate Analysts Weigh In On 3 Materials Stocks With Over 5% Dividend Yields - Huntsman (NYSE:HUN), FMC (NYSE:FMC)
- Macquarie Smid Cap Core Fund Q2 2025 Commentary
- Huntsman stock hits 52-week low at 9.01 USD
- Huntsman's Earnings and Revenues Lag Estimates in Q2, Down Y/Y
- Huntsman (HUN) Q2 Revenue Falls 7.4%
- Huntsman Q2 2025 slides: revenue and earnings fall as cost-cutting accelerates
- Earnings call transcript: Huntsman’s Q2 2025 results miss expectations, stock drops
- SCHD ETF News, 8/1/2025 - TipRanks.com
- Huntsman declares $0.25 per share Q3 dividend
- Huntsman (HUN) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Huntsman (HUN) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- SCHD ETF News, 7/31/2025 - TipRanks.com
- Huntsman stock hits 52-week low at 10.13 USD
- Stepan Co. (SCL) Q2 Earnings and Revenues Lag Estimates
- SCHD ETF News, 7/29/2025 - TipRanks.com
Tagesspanne
10.27 10.55
Jahresspanne
9.02 24.28
- Vorheriger Schlusskurs
- 10.31
- Eröffnung
- 10.48
- Bid
- 10.29
- Ask
- 10.59
- Tief
- 10.27
- Hoch
- 10.55
- Volumen
- 5.780 K
- Tagesänderung
- -0.19%
- Monatsänderung
- -7.21%
- 6-Monatsänderung
- -34.21%
- Jahresänderung
- -57.32%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K