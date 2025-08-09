クォートセクション
通貨 / HGBL
HGBL: Heritage Global Inc

1.79 USD 0.06 (3.24%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

HGBLの今日の為替レートは、-3.24%変化しました。日中、通貨は1あたり1.78の安値と1.88の高値で取引されました。

Heritage Global Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
1.78 1.88
1年のレンジ
1.58 2.39
以前の終値
1.85
始値
1.87
買値
1.79
買値
2.09
安値
1.78
高値
1.88
出来高
283
1日の変化
-3.24%
1ヶ月の変化
-5.79%
6ヶ月の変化
-17.89%
1年の変化
7.83%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K