HGBL: Heritage Global Inc

1.73 USD 0.06 (3.35%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von HGBL hat sich für heute um -3.35% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.70 bis zu einem Hoch von 1.82 gehandelt.

Verfolgen Sie die Heritage Global Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
1.70 1.82
Jahresspanne
1.58 2.39
Vorheriger Schlusskurs
1.79
Eröffnung
1.79
Bid
1.73
Ask
2.03
Tief
1.70
Hoch
1.82
Volumen
290
Tagesänderung
-3.35%
Monatsänderung
-8.95%
6-Monatsänderung
-20.64%
Jahresänderung
4.22%
