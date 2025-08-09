Währungen / HGBL
HGBL: Heritage Global Inc
1.73 USD 0.06 (3.35%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von HGBL hat sich für heute um -3.35% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.70 bis zu einem Hoch von 1.82 gehandelt.
Verfolgen Sie die Heritage Global Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
1.70 1.82
Jahresspanne
1.58 2.39
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.79
- Eröffnung
- 1.79
- Bid
- 1.73
- Ask
- 2.03
- Tief
- 1.70
- Hoch
- 1.82
- Volumen
- 290
- Tagesänderung
- -3.35%
- Monatsänderung
- -8.95%
- 6-Monatsänderung
- -20.64%
- Jahresänderung
- 4.22%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K