HGBL: Heritage Global Inc
1.68 USD 0.11 (6.15%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio HGBL ha avuto una variazione del -6.15% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.66 e ad un massimo di 1.82.
Segui le dinamiche di Heritage Global Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
1.66 1.82
Intervallo Annuale
1.58 2.39
- Chiusura Precedente
- 1.79
- Apertura
- 1.79
- Bid
- 1.68
- Ask
- 1.98
- Minimo
- 1.66
- Massimo
- 1.82
- Volume
- 592
- Variazione giornaliera
- -6.15%
- Variazione Mensile
- -11.58%
- Variazione Semestrale
- -22.94%
- Variazione Annuale
- 1.20%
21 settembre, domenica