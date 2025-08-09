QuotazioniSezioni
HGBL: Heritage Global Inc

1.68 USD 0.11 (6.15%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio HGBL ha avuto una variazione del -6.15% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.66 e ad un massimo di 1.82.

Segui le dinamiche di Heritage Global Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
1.66 1.82
Intervallo Annuale
1.58 2.39
Chiusura Precedente
1.79
Apertura
1.79
Bid
1.68
Ask
1.98
Minimo
1.66
Massimo
1.82
Volume
592
Variazione giornaliera
-6.15%
Variazione Mensile
-11.58%
Variazione Semestrale
-22.94%
Variazione Annuale
1.20%
