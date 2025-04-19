通貨 / HFBL
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
HFBL: Home Federal Bancorp Inc of Louisiana
13.67 USD 0.17 (1.26%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
HFBLの今日の為替レートは、1.26%変化しました。日中、通貨は1あたり13.50の安値と13.67の高値で取引されました。
Home Federal Bancorp Inc of Louisianaダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
13.50 13.67
1年のレンジ
11.75 14.25
- 以前の終値
- 13.50
- 始値
- 13.50
- 買値
- 13.67
- 買値
- 13.97
- 安値
- 13.50
- 高値
- 13.67
- 出来高
- 4
- 1日の変化
- 1.26%
- 1ヶ月の変化
- 0.15%
- 6ヶ月の変化
- 4.75%
- 1年の変化
- 5.97%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K