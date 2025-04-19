Валюты / HFBL
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
HFBL: Home Federal Bancorp Inc of Louisiana
13.50 USD 0.14 (1.03%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс HFBL за сегодня изменился на -1.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.50, а максимальная — 13.66.
Следите за динамикой Home Federal Bancorp Inc of Louisiana. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
13.50 13.66
Годовой диапазон
11.75 14.25
- Предыдущее закрытие
- 13.64
- Open
- 13.66
- Bid
- 13.50
- Ask
- 13.80
- Low
- 13.50
- High
- 13.66
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- -1.03%
- Месячное изменение
- -1.10%
- 6-месячное изменение
- 3.45%
- Годовое изменение
- 4.65%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.