HFBL: Home Federal Bancorp Inc of Louisiana
13.49 USD 0.18 (1.32%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio HFBL ha avuto una variazione del -1.32% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 13.49 e ad un massimo di 13.55.
Segui le dinamiche di Home Federal Bancorp Inc of Louisiana. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
13.49 13.55
Intervallo Annuale
11.75 14.25
- Chiusura Precedente
- 13.67
- Apertura
- 13.55
- Bid
- 13.49
- Ask
- 13.79
- Minimo
- 13.49
- Massimo
- 13.55
- Volume
- 8
- Variazione giornaliera
- -1.32%
- Variazione Mensile
- -1.17%
- Variazione Semestrale
- 3.37%
- Variazione Annuale
- 4.57%
21 settembre, domenica