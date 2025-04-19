QuotazioniSezioni
HFBL: Home Federal Bancorp Inc of Louisiana

13.49 USD 0.18 (1.32%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio HFBL ha avuto una variazione del -1.32% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 13.49 e ad un massimo di 13.55.

Segui le dinamiche di Home Federal Bancorp Inc of Louisiana. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
13.49 13.55
Intervallo Annuale
11.75 14.25
Chiusura Precedente
13.67
Apertura
13.55
Bid
13.49
Ask
13.79
Minimo
13.49
Massimo
13.55
Volume
8
Variazione giornaliera
-1.32%
Variazione Mensile
-1.17%
Variazione Semestrale
3.37%
Variazione Annuale
4.57%
