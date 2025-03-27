通貨 / GTEC
GTEC: Greenland Technologies Holding Corporation
1.40 USD 0.05 (3.70%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
GTECの今日の為替レートは、3.70%変化しました。日中、通貨は1あたり1.32の安値と1.42の高値で取引されました。
Greenland Technologies Holding Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
GTEC News
- Greenland Technologies Reports Fiscal First Quarter 2025 Results
- Gold Gains Over 1%; TD SYNNEX Shares Plunge After Downbeat Results - Dermata Therapeutics (NASDAQ:DRMA), Auddia (NASDAQ:AUUD)
- Nasdaq Down Over 100 Points; US Initial Jobless Claims Fall - Dermata Therapeutics (NASDAQ:DRMA), Auddia (NASDAQ:AUUD)
1日のレンジ
1.32 1.42
1年のレンジ
1.14 2.92
- 以前の終値
- 1.35
- 始値
- 1.32
- 買値
- 1.40
- 買値
- 1.70
- 安値
- 1.32
- 高値
- 1.42
- 出来高
- 160
- 1日の変化
- 3.70%
- 1ヶ月の変化
- 2.94%
- 6ヶ月の変化
- -16.67%
- 1年の変化
- -44.00%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K