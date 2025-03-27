Divisas / GTEC
GTEC: Greenland Technologies Holding Corporation
1.35 USD 0.05 (3.85%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de GTEC de hoy ha cambiado un 3.85%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.31, mientras que el máximo ha alcanzado 1.39.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Greenland Technologies Holding Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GTEC News
- Greenland Technologies Reports Fiscal First Quarter 2025 Results
- Gold Gains Over 1%; TD SYNNEX Shares Plunge After Downbeat Results - Dermata Therapeutics (NASDAQ:DRMA), Auddia (NASDAQ:AUUD)
- Nasdaq Down Over 100 Points; US Initial Jobless Claims Fall - Dermata Therapeutics (NASDAQ:DRMA), Auddia (NASDAQ:AUUD)
Rango diario
1.31 1.39
Rango anual
1.14 2.92
- Cierres anteriores
- 1.30
- Open
- 1.32
- Bid
- 1.35
- Ask
- 1.65
- Low
- 1.31
- High
- 1.39
- Volumen
- 118
- Cambio diario
- 3.85%
- Cambio mensual
- -0.74%
- Cambio a 6 meses
- -19.64%
- Cambio anual
- -46.00%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B