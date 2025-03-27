Währungen / GTEC
GTEC: Greenland Technologies Holding Corporation
1.40 USD 0.00 (0.00%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GTEC hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.38 bis zu einem Hoch von 1.42 gehandelt.
Verfolgen Sie die Greenland Technologies Holding Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
GTEC News
- Greenland Technologies Reports Fiscal First Quarter 2025 Results
- Gold Gains Over 1%; TD SYNNEX Shares Plunge After Downbeat Results - Dermata Therapeutics (NASDAQ:DRMA), Auddia (NASDAQ:AUUD)
- Nasdaq Down Over 100 Points; US Initial Jobless Claims Fall - Dermata Therapeutics (NASDAQ:DRMA), Auddia (NASDAQ:AUUD)
Tagesspanne
1.38 1.42
Jahresspanne
1.14 2.92
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.40
- Eröffnung
- 1.42
- Bid
- 1.40
- Ask
- 1.70
- Tief
- 1.38
- Hoch
- 1.42
- Volumen
- 99
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- 2.94%
- 6-Monatsänderung
- -16.67%
- Jahresänderung
- -44.00%
