Valute / GTEC
GTEC: Greenland Technologies Holding Corporation

1.40 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio GTEC ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.38 e ad un massimo di 1.42.

Segui le dinamiche di Greenland Technologies Holding Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

GTEC News

Intervallo Giornaliero
1.38 1.42
Intervallo Annuale
1.14 2.92
Chiusura Precedente
1.40
Apertura
1.42
Bid
1.40
Ask
1.70
Minimo
1.38
Massimo
1.42
Volume
182
Variazione giornaliera
0.00%
Variazione Mensile
2.94%
Variazione Semestrale
-16.67%
Variazione Annuale
-44.00%
21 settembre, domenica