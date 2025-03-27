Valute / GTEC
GTEC: Greenland Technologies Holding Corporation
1.40 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio GTEC ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.38 e ad un massimo di 1.42.
Segui le dinamiche di Greenland Technologies Holding Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
1.38 1.42
Intervallo Annuale
1.14 2.92
- Chiusura Precedente
- 1.40
- Apertura
- 1.42
- Bid
- 1.40
- Ask
- 1.70
- Minimo
- 1.38
- Massimo
- 1.42
- Volume
- 182
- Variazione giornaliera
- 0.00%
- Variazione Mensile
- 2.94%
- Variazione Semestrale
- -16.67%
- Variazione Annuale
- -44.00%
21 settembre, domenica