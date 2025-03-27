Devises / GTEC
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
GTEC: Greenland Technologies Holding Corporation
1.40 USD 0.00 (0.00%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de GTEC a changé de 0.00% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.38 et à un maximum de 1.42.
Suivez la dynamique Greenland Technologies Holding Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GTEC Nouvelles
- Greenland Technologies Reports Fiscal First Quarter 2025 Results
- Gold Gains Over 1%; TD SYNNEX Shares Plunge After Downbeat Results - Dermata Therapeutics (NASDAQ:DRMA), Auddia (NASDAQ:AUUD)
- Nasdaq Down Over 100 Points; US Initial Jobless Claims Fall - Dermata Therapeutics (NASDAQ:DRMA), Auddia (NASDAQ:AUUD)
Range quotidien
1.38 1.42
Range Annuel
1.14 2.92
- Clôture Précédente
- 1.40
- Ouverture
- 1.42
- Bid
- 1.40
- Ask
- 1.70
- Plus Bas
- 1.38
- Plus Haut
- 1.42
- Volume
- 182
- Changement quotidien
- 0.00%
- Changement Mensuel
- 2.94%
- Changement à 6 Mois
- -16.67%
- Changement Annuel
- -44.00%
20 septembre, samedi