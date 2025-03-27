Валюты / GTEC
GTEC: Greenland Technologies Holding Corporation
1.30 USD 0.02 (1.52%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GTEC за сегодня изменился на -1.52%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.29, а максимальная — 1.34.
Следите за динамикой Greenland Technologies Holding Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости GTEC
- Greenland Technologies Reports Fiscal First Quarter 2025 Results
- Gold Gains Over 1%; TD SYNNEX Shares Plunge After Downbeat Results - Dermata Therapeutics (NASDAQ:DRMA), Auddia (NASDAQ:AUUD)
- Nasdaq Down Over 100 Points; US Initial Jobless Claims Fall - Dermata Therapeutics (NASDAQ:DRMA), Auddia (NASDAQ:AUUD)
Дневной диапазон
1.29 1.34
Годовой диапазон
1.14 2.92
- Предыдущее закрытие
- 1.32
- Open
- 1.30
- Bid
- 1.30
- Ask
- 1.60
- Low
- 1.29
- High
- 1.34
- Объем
- 57
- Дневное изменение
- -1.52%
- Месячное изменение
- -4.41%
- 6-месячное изменение
- -22.62%
- Годовое изменение
- -48.00%
