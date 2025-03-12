通貨 / GAINZ
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
GAINZ: Gladstone Investment Corporation - 4.875% Notes due 2028
23.97 USD 0.11 (0.46%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
GAINZの今日の為替レートは、0.46%変化しました。日中、通貨は1あたり23.86の安値と23.98の高値で取引されました。
Gladstone Investment Corporation - 4.875% Notes due 2028ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GAINZ News
- Blackstone Secured Lending’s NAV, Valuation, And Dividend Versus 11 BDC Peers – Part 2
- Gladstone Investment Corporation Opportunities (NASDAQ:GAINZ)
- Blackstone Secured Lending’s NAV, Valuation, And Dividend Versus 11 BDC Peers – Part 1
- Yield Hunting Part 30—Over 7% From Gladstone Investment (NASDAQ:GAIN)
- Golub Capital BDC’s NAV, Valuation, And Dividend Versus 11 BDC Peers – Part 2 (GBDC)
- Golub Capital BDC’s NAV, Valuation, And Dividend Versus 11 BDC Peers – Part 1
- Gladstone's Common Vs. Bonds: Who Will Win? (NASDAQ:GAIN)
- New Income Opportunities And Stress-Testing Our 2025 Playbook
- Golub Capital BDC's NAV, Valuation And Dividend Vs. 11 BDC Peers - Part 2 (NASDAQ:GBDC)
- Yield Hunting Part 13: GAIN's Baby Bond Gives Us 7%+ YTM. (NASDAQ:GAIN)
- Golub Capital BDC's NAV, Valuation And Dividend Vs. 11 Peers - Part 1 (NASDAQ:GBDC)
1日のレンジ
23.86 23.98
1年のレンジ
22.21 24.15
- 以前の終値
- 23.86
- 始値
- 23.91
- 買値
- 23.97
- 買値
- 24.27
- 安値
- 23.86
- 高値
- 23.98
- 出来高
- 36
- 1日の変化
- 0.46%
- 1ヶ月の変化
- 1.74%
- 6ヶ月の変化
- 2.83%
- 1年の変化
- -0.13%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K