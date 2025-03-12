Währungen / GAINZ
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
GAINZ: Gladstone Investment Corporation - 4.875% Notes due 2028
23.97 USD 0.11 (0.46%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GAINZ hat sich für heute um 0.46% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 23.86 bis zu einem Hoch von 23.98 gehandelt.
Verfolgen Sie die Gladstone Investment Corporation - 4.875% Notes due 2028-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GAINZ News
- Blackstone Secured Lending’s NAV, Valuation, And Dividend Versus 11 BDC Peers – Part 2
- Gladstone Investment Corporation Opportunities (NASDAQ:GAINZ)
- Blackstone Secured Lending’s NAV, Valuation, And Dividend Versus 11 BDC Peers – Part 1
- Yield Hunting Part 30—Over 7% From Gladstone Investment (NASDAQ:GAIN)
- Golub Capital BDC’s NAV, Valuation, And Dividend Versus 11 BDC Peers – Part 2 (GBDC)
- Golub Capital BDC’s NAV, Valuation, And Dividend Versus 11 BDC Peers – Part 1
- Gladstone's Common Vs. Bonds: Who Will Win? (NASDAQ:GAIN)
- New Income Opportunities And Stress-Testing Our 2025 Playbook
- Golub Capital BDC's NAV, Valuation And Dividend Vs. 11 BDC Peers - Part 2 (NASDAQ:GBDC)
- Yield Hunting Part 13: GAIN's Baby Bond Gives Us 7%+ YTM. (NASDAQ:GAIN)
- Golub Capital BDC's NAV, Valuation And Dividend Vs. 11 Peers - Part 1 (NASDAQ:GBDC)
Tagesspanne
23.86 23.98
Jahresspanne
22.21 24.15
- Vorheriger Schlusskurs
- 23.86
- Eröffnung
- 23.91
- Bid
- 23.97
- Ask
- 24.27
- Tief
- 23.86
- Hoch
- 23.98
- Volumen
- 36
- Tagesänderung
- 0.46%
- Monatsänderung
- 1.74%
- 6-Monatsänderung
- 2.83%
- Jahresänderung
- -0.13%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K