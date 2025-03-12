Валюты / GAINZ
GAINZ: Gladstone Investment Corporation - 4.875% Notes due 2028
23.89 USD 0.08 (0.34%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GAINZ за сегодня изменился на 0.34%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.73, а максимальная — 23.90.
Следите за динамикой Gladstone Investment Corporation - 4.875% Notes due 2028. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
23.73 23.90
Годовой диапазон
22.21 24.15
- Предыдущее закрытие
- 23.81
- Open
- 23.73
- Bid
- 23.89
- Ask
- 24.19
- Low
- 23.73
- High
- 23.90
- Объем
- 10
- Дневное изменение
- 0.34%
- Месячное изменение
- 1.40%
- 6-месячное изменение
- 2.49%
- Годовое изменение
- -0.46%
