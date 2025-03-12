Divisas / GAINZ
GAINZ: Gladstone Investment Corporation - 4.875% Notes due 2028
23.86 USD 0.03 (0.13%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de GAINZ de hoy ha cambiado un -0.13%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 23.84, mientras que el máximo ha alcanzado 23.98.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Gladstone Investment Corporation - 4.875% Notes due 2028. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
GAINZ News
Rango diario
23.84 23.98
Rango anual
22.21 24.15
- Cierres anteriores
- 23.89
- Open
- 23.85
- Bid
- 23.86
- Ask
- 24.16
- Low
- 23.84
- High
- 23.98
- Volumen
- 25
- Cambio diario
- -0.13%
- Cambio mensual
- 1.27%
- Cambio a 6 meses
- 2.36%
- Cambio anual
- -0.58%
