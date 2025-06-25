通貨 / FVCB
FVCB: FVCBankcorp Inc
13.87 USD 0.57 (4.29%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
FVCBの今日の為替レートは、4.29%変化しました。日中、通貨は1あたり13.47の安値と13.88の高値で取引されました。
FVCBankcorp Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
13.47 13.88
1年のレンジ
9.51 14.47
- 以前の終値
- 13.30
- 始値
- 13.55
- 買値
- 13.87
- 買値
- 14.17
- 安値
- 13.47
- 高値
- 13.88
- 出来高
- 94
- 1日の変化
- 4.29%
- 1ヶ月の変化
- 2.66%
- 6ヶ月の変化
- 32.10%
- 1年の変化
- 5.88%
