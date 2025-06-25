Валюты / FVCB
FVCB: FVCBankcorp Inc
13.45 USD 0.05 (0.37%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FVCB за сегодня изменился на 0.37%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.20, а максимальная — 13.45.
Следите за динамикой FVCBankcorp Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости FVCB
Дневной диапазон
13.20 13.45
Годовой диапазон
9.51 14.47
- Предыдущее закрытие
- 13.40
- Open
- 13.45
- Bid
- 13.45
- Ask
- 13.75
- Low
- 13.20
- High
- 13.45
- Объем
- 41
- Дневное изменение
- 0.37%
- Месячное изменение
- -0.44%
- 6-месячное изменение
- 28.10%
- Годовое изменение
- 2.67%
