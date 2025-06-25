Währungen / FVCB
FVCB: FVCBankcorp Inc
13.67 USD 0.20 (1.44%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FVCB hat sich für heute um -1.44% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 13.50 bis zu einem Hoch von 13.80 gehandelt.
Verfolgen Sie die FVCBankcorp Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
13.50 13.80
Jahresspanne
9.51 14.47
- Vorheriger Schlusskurs
- 13.87
- Eröffnung
- 13.80
- Bid
- 13.67
- Ask
- 13.97
- Tief
- 13.50
- Hoch
- 13.80
- Volumen
- 51
- Tagesänderung
- -1.44%
- Monatsänderung
- 1.18%
- 6-Monatsänderung
- 30.19%
- Jahresänderung
- 4.35%
