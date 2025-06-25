QuotazioniSezioni
Valute / FVCB
Tornare a Azioni

FVCB: FVCBankcorp Inc

13.39 USD 0.48 (3.46%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio FVCB ha avuto una variazione del -3.46% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 13.25 e ad un massimo di 13.80.

Segui le dinamiche di FVCBankcorp Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FVCB News

Intervallo Giornaliero
13.25 13.80
Intervallo Annuale
9.51 14.47
Chiusura Precedente
13.87
Apertura
13.80
Bid
13.39
Ask
13.69
Minimo
13.25
Massimo
13.80
Volume
249
Variazione giornaliera
-3.46%
Variazione Mensile
-0.89%
Variazione Semestrale
27.52%
Variazione Annuale
2.21%
21 settembre, domenica