通貨 / FLQM
FLQM: Franklin U.S. Mid Cap Multifactor Index ETF

57.03 USD 0.17 (0.30%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

FLQMの今日の為替レートは、0.30%変化しました。日中、通貨は1あたり56.80の安値と57.17の高値で取引されました。

Franklin U.S. Mid Cap Multifactor Index ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
56.80 57.17
1年のレンジ
46.23 59.06
以前の終値
56.86
始値
56.80
買値
57.03
買値
57.33
安値
56.80
高値
57.17
出来高
300
1日の変化
0.30%
1ヶ月の変化
1.19%
6ヶ月の変化
7.99%
1年の変化
2.72%
