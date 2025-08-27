시세섹션
통화 / FLQM
주식로 돌아가기

FLQM: Franklin U.S. Mid Cap Multifactor Index ETF

56.56 USD 0.47 (0.82%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

FLQM 환율이 오늘 -0.82%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 56.40이고 고가는 56.81이었습니다.

Franklin U.S. Mid Cap Multifactor Index ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FLQM News

일일 변동 비율
56.40 56.81
년간 변동
46.23 59.06
이전 종가
57.03
시가
56.81
Bid
56.56
Ask
56.86
저가
56.40
고가
56.81
볼륨
243
일일 변동
-0.82%
월 변동
0.35%
6개월 변동
7.10%
년간 변동율
1.87%
20 9월, 토요일