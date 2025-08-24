KurseKategorien
Währungen / FLQM
Zurück zum Aktien

FLQM: Franklin U.S. Mid Cap Multifactor Index ETF

56.48 USD 0.55 (0.96%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von FLQM hat sich für heute um -0.96% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 56.40 bis zu einem Hoch von 56.81 gehandelt.

Verfolgen Sie die Franklin U.S. Mid Cap Multifactor Index ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FLQM News

Tagesspanne
56.40 56.81
Jahresspanne
46.23 59.06
Vorheriger Schlusskurs
57.03
Eröffnung
56.81
Bid
56.48
Ask
56.78
Tief
56.40
Hoch
56.81
Volumen
194
Tagesänderung
-0.96%
Monatsänderung
0.21%
6-Monatsänderung
6.95%
Jahresänderung
1.73%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K