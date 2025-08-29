CotationsSections
FLQM
FLQM: Franklin U.S. Mid Cap Multifactor Index ETF

56.56 USD 0.47 (0.82%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de FLQM a changé de -0.82% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 56.40 et à un maximum de 56.81.

Suivez la dynamique Franklin U.S. Mid Cap Multifactor Index ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
56.40 56.81
Range Annuel
46.23 59.06
Clôture Précédente
57.03
Ouverture
56.81
Bid
56.56
Ask
56.86
Plus Bas
56.40
Plus Haut
56.81
Volume
243
Changement quotidien
-0.82%
Changement Mensuel
0.35%
Changement à 6 Mois
7.10%
Changement Annuel
1.87%
