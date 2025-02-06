通貨 / EQ
EQ: Equillium Inc
1.50 USD 0.03 (1.96%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
EQの今日の為替レートは、-1.96%変化しました。日中、通貨は1あたり1.49の安値と1.60の高値で取引されました。
Equillium Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EQ News
- These Were the 5 Top-Performing Stocks in the Nasdaq Composite in August 2025
- Equillium: Pushing Forward With AhR Activation Drug Candidate EQ504 For UC (NASDAQ:EQ)
- Equillium Stock (EQ) Rockets 140% on $50M Private Placement - TipRanks.com
- Why Is Equillium Stock Soaring Monday? - Equillium (NASDAQ:EQ)
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.45%
- Morning News Wrap-Up: Monday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Gold Down Over 2%; Monday.com Shares Tumble After Q2 Results - International Money (NASDAQ:IMXI), Equillium (NASDAQ:EQ)
- US Stocks Mixed; Owens & Minor Posts Downbeat Earnings - Entero Therapeutics (NASDAQ:ENTO), Equillium (NASDAQ:EQ)
- Equillium secures up to $50 million in private placement financing
- Equillium stock falls after announcing cryptocurrency treasury strategy
- Equillium adds cryptocurrency to treasury strategy amid cash concerns
- Why CommScope Shares Are Trading Higher By Around 40%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Adial Pharmaceuticals (NASDAQ:ADIL), ATA Creativity Global (NASDAQ:AACG)
- Equillium expands equity incentive plan by 1.78 million shares
- Equillium stock tumbles on Phase 3 study results
- Gold Gains Over 1%; TD SYNNEX Shares Plunge After Downbeat Results - Dermata Therapeutics (NASDAQ:DRMA), Auddia (NASDAQ:AUUD)
- Penny Stock Equillium Falls After Itolizumab Treatment Fails To Show Improvement In Response Rates In Graft Versus Host Disease Patients - Equillium (NASDAQ:EQ)
- Nasdaq Down Over 100 Points; US Initial Jobless Claims Fall - Dermata Therapeutics (NASDAQ:DRMA), Auddia (NASDAQ:AUUD)
- Equillium Reports Positive Phase 2 Results for Itolizumab in Ulcerative Colitis, Shares Surge
1日のレンジ
1.49 1.60
1年のレンジ
0.27 2.35
- 以前の終値
- 1.53
- 始値
- 1.54
- 買値
- 1.50
- 買値
- 1.80
- 安値
- 1.49
- 高値
- 1.60
- 出来高
- 1.128 K
- 1日の変化
- -1.96%
- 1ヶ月の変化
- -10.18%
- 6ヶ月の変化
- 265.85%
- 1年の変化
- 82.93%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K