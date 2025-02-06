Валюты / EQ
EQ: Equillium Inc
1.63 USD 0.08 (4.68%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс EQ за сегодня изменился на -4.68%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.59, а максимальная — 1.77.
Следите за динамикой Equillium Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
1.59 1.77
Годовой диапазон
0.27 2.35
- Предыдущее закрытие
- 1.71
- Open
- 1.74
- Bid
- 1.63
- Ask
- 1.93
- Low
- 1.59
- High
- 1.77
- Объем
- 1.072 K
- Дневное изменение
- -4.68%
- Месячное изменение
- -2.40%
- 6-месячное изменение
- 297.56%
- Годовое изменение
- 98.78%
