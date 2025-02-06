KurseKategorien
EQ: Equillium Inc

1.48 USD 0.02 (1.33%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von EQ hat sich für heute um -1.33% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.47 bis zu einem Hoch von 1.58 gehandelt.

Verfolgen Sie die Equillium Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

EQ News

Tagesspanne
1.47 1.58
Jahresspanne
0.27 2.35
Vorheriger Schlusskurs
1.50
Eröffnung
1.54
Bid
1.48
Ask
1.78
Tief
1.47
Hoch
1.58
Volumen
384
Tagesänderung
-1.33%
Monatsänderung
-11.38%
6-Monatsänderung
260.98%
Jahresänderung
80.49%
