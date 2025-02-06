Währungen / EQ
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
EQ: Equillium Inc
1.48 USD 0.02 (1.33%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von EQ hat sich für heute um -1.33% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.47 bis zu einem Hoch von 1.58 gehandelt.
Verfolgen Sie die Equillium Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EQ News
- These Were the 5 Top-Performing Stocks in the Nasdaq Composite in August 2025
- Equillium: Pushing Forward With AhR Activation Drug Candidate EQ504 For UC (NASDAQ:EQ)
- Equillium Stock (EQ) Rockets 140% on $50M Private Placement - TipRanks.com
- Why Is Equillium Stock Soaring Monday? - Equillium (NASDAQ:EQ)
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.45%
- Morning News Wrap-Up: Monday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Gold Down Over 2%; Monday.com Shares Tumble After Q2 Results - International Money (NASDAQ:IMXI), Equillium (NASDAQ:EQ)
- US Stocks Mixed; Owens & Minor Posts Downbeat Earnings - Entero Therapeutics (NASDAQ:ENTO), Equillium (NASDAQ:EQ)
- Equillium secures up to $50 million in private placement financing
- Equillium stock falls after announcing cryptocurrency treasury strategy
- Equillium adds cryptocurrency to treasury strategy amid cash concerns
- Why CommScope Shares Are Trading Higher By Around 40%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Adial Pharmaceuticals (NASDAQ:ADIL), ATA Creativity Global (NASDAQ:AACG)
- Equillium expands equity incentive plan by 1.78 million shares
- Equillium stock tumbles on Phase 3 study results
- Gold Gains Over 1%; TD SYNNEX Shares Plunge After Downbeat Results - Dermata Therapeutics (NASDAQ:DRMA), Auddia (NASDAQ:AUUD)
- Penny Stock Equillium Falls After Itolizumab Treatment Fails To Show Improvement In Response Rates In Graft Versus Host Disease Patients - Equillium (NASDAQ:EQ)
- Nasdaq Down Over 100 Points; US Initial Jobless Claims Fall - Dermata Therapeutics (NASDAQ:DRMA), Auddia (NASDAQ:AUUD)
- Equillium Reports Positive Phase 2 Results for Itolizumab in Ulcerative Colitis, Shares Surge
Tagesspanne
1.47 1.58
Jahresspanne
0.27 2.35
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.50
- Eröffnung
- 1.54
- Bid
- 1.48
- Ask
- 1.78
- Tief
- 1.47
- Hoch
- 1.58
- Volumen
- 384
- Tagesänderung
- -1.33%
- Monatsänderung
- -11.38%
- 6-Monatsänderung
- 260.98%
- Jahresänderung
- 80.49%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K