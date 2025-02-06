货币 / EQ
EQ: Equillium Inc
1.60 USD 0.03 (1.84%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日EQ汇率已更改-1.84%。当日，交易品种以低点1.59和高点1.69进行交易。
关注Equillium Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EQ新闻
- These Were the 5 Top-Performing Stocks in the Nasdaq Composite in August 2025
- Equillium: Pushing Forward With AhR Activation Drug Candidate EQ504 For UC (NASDAQ:EQ)
- Equillium Stock (EQ) Rockets 140% on $50M Private Placement - TipRanks.com
- Why Is Equillium Stock Soaring Monday? - Equillium (NASDAQ:EQ)
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.45%
- Morning News Wrap-Up: Monday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Gold Down Over 2%; Monday.com Shares Tumble After Q2 Results - International Money (NASDAQ:IMXI), Equillium (NASDAQ:EQ)
- US Stocks Mixed; Owens & Minor Posts Downbeat Earnings - Entero Therapeutics (NASDAQ:ENTO), Equillium (NASDAQ:EQ)
- Equillium secures up to $50 million in private placement financing
- Equillium stock falls after announcing cryptocurrency treasury strategy
- Equillium adds cryptocurrency to treasury strategy amid cash concerns
- Why CommScope Shares Are Trading Higher By Around 40%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Adial Pharmaceuticals (NASDAQ:ADIL), ATA Creativity Global (NASDAQ:AACG)
- Equillium expands equity incentive plan by 1.78 million shares
- Equillium stock tumbles on Phase 3 study results
- Gold Gains Over 1%; TD SYNNEX Shares Plunge After Downbeat Results - Dermata Therapeutics (NASDAQ:DRMA), Auddia (NASDAQ:AUUD)
- Penny Stock Equillium Falls After Itolizumab Treatment Fails To Show Improvement In Response Rates In Graft Versus Host Disease Patients - Equillium (NASDAQ:EQ)
- Nasdaq Down Over 100 Points; US Initial Jobless Claims Fall - Dermata Therapeutics (NASDAQ:DRMA), Auddia (NASDAQ:AUUD)
- Equillium Reports Positive Phase 2 Results for Itolizumab in Ulcerative Colitis, Shares Surge
日范围
1.59 1.69
年范围
0.27 2.35
- 前一天收盘价
- 1.63
- 开盘价
- 1.61
- 卖价
- 1.60
- 买价
- 1.90
- 最低价
- 1.59
- 最高价
- 1.69
- 交易量
- 437
- 日变化
- -1.84%
- 月变化
- -4.19%
- 6个月变化
- 290.24%
- 年变化
- 95.12%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值