EQ: Equillium Inc

1.46 USD 0.04 (2.67%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio EQ ha avuto una variazione del -2.67% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.44 e ad un massimo di 1.58.

Segui le dinamiche di Equillium Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
1.44 1.58
Intervallo Annuale
0.27 2.35
Chiusura Precedente
1.50
Apertura
1.54
Bid
1.46
Ask
1.76
Minimo
1.44
Massimo
1.58
Volume
922
Variazione giornaliera
-2.67%
Variazione Mensile
-12.57%
Variazione Semestrale
256.10%
Variazione Annuale
78.05%
21 settembre, domenica