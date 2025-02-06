Valute / EQ
EQ: Equillium Inc
1.46 USD 0.04 (2.67%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio EQ ha avuto una variazione del -2.67% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.44 e ad un massimo di 1.58.
Segui le dinamiche di Equillium Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
1.44 1.58
Intervallo Annuale
0.27 2.35
- Chiusura Precedente
- 1.50
- Apertura
- 1.54
- Bid
- 1.46
- Ask
- 1.76
- Minimo
- 1.44
- Massimo
- 1.58
- Volume
- 922
- Variazione giornaliera
- -2.67%
- Variazione Mensile
- -12.57%
- Variazione Semestrale
- 256.10%
- Variazione Annuale
- 78.05%
21 settembre, domenica