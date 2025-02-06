Divisas / EQ
EQ: Equillium Inc
1.53 USD 0.10 (6.13%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de EQ de hoy ha cambiado un -6.13%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.53, mientras que el máximo ha alcanzado 1.69.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Equillium Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EQ News
- These Were the 5 Top-Performing Stocks in the Nasdaq Composite in August 2025
- Equillium: Pushing Forward With AhR Activation Drug Candidate EQ504 For UC (NASDAQ:EQ)
- Equillium Stock (EQ) Rockets 140% on $50M Private Placement - TipRanks.com
- Why Is Equillium Stock Soaring Monday? - Equillium (NASDAQ:EQ)
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.45%
- Morning News Wrap-Up: Monday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Gold Down Over 2%; Monday.com Shares Tumble After Q2 Results - International Money (NASDAQ:IMXI), Equillium (NASDAQ:EQ)
- US Stocks Mixed; Owens & Minor Posts Downbeat Earnings - Entero Therapeutics (NASDAQ:ENTO), Equillium (NASDAQ:EQ)
- Equillium secures up to $50 million in private placement financing
- Equillium stock falls after announcing cryptocurrency treasury strategy
- Equillium adds cryptocurrency to treasury strategy amid cash concerns
- Why CommScope Shares Are Trading Higher By Around 40%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Adial Pharmaceuticals (NASDAQ:ADIL), ATA Creativity Global (NASDAQ:AACG)
- Equillium expands equity incentive plan by 1.78 million shares
- Equillium stock tumbles on Phase 3 study results
- Gold Gains Over 1%; TD SYNNEX Shares Plunge After Downbeat Results - Dermata Therapeutics (NASDAQ:DRMA), Auddia (NASDAQ:AUUD)
- Penny Stock Equillium Falls After Itolizumab Treatment Fails To Show Improvement In Response Rates In Graft Versus Host Disease Patients - Equillium (NASDAQ:EQ)
- Nasdaq Down Over 100 Points; US Initial Jobless Claims Fall - Dermata Therapeutics (NASDAQ:DRMA), Auddia (NASDAQ:AUUD)
- Equillium Reports Positive Phase 2 Results for Itolizumab in Ulcerative Colitis, Shares Surge
Rango diario
1.53 1.69
Rango anual
0.27 2.35
- Cierres anteriores
- 1.63
- Open
- 1.61
- Bid
- 1.53
- Ask
- 1.83
- Low
- 1.53
- High
- 1.69
- Volumen
- 799
- Cambio diario
- -6.13%
- Cambio mensual
- -8.38%
- Cambio a 6 meses
- 273.17%
- Cambio anual
- 86.59%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B