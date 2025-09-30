クォートセクション
通貨 / CVMC
株に戻る

CVMC: Morgan Stanley ETF Trust Calvert US Mid-Cap Core Responsible In

63.09 USD 0.24 (0.38%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CVMCの今日の為替レートは、-0.38%変化しました。日中、通貨は1あたり63.09の安値と63.10の高値で取引されました。

Morgan Stanley ETF Trust Calvert US Mid-Cap Core Responsible Inダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

よくあるご質問

CVMC株の現在の価格は？

Morgan Stanley ETF Trust Calvert US Mid-Cap Core Responsible Inの株価は本日63.09です。-0.38%内で取引され、前日の終値は63.33、取引量は3に達しました。CVMCのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Morgan Stanley ETF Trust Calvert US Mid-Cap Core Responsible Inの株は配当を出しますか？

Morgan Stanley ETF Trust Calvert US Mid-Cap Core Responsible Inの現在の価格は63.09です。配当方針は会社によりますが、投資家は6.02%やUSDにも注目します。CVMCの動きはライブチャートで確認できます。

CVMC株を買う方法は？

Morgan Stanley ETF Trust Calvert US Mid-Cap Core Responsible Inの株は現在63.09で購入可能です。注文は通常63.09または63.39付近で行われ、3や-0.02%が市場の動きを示します。CVMCの最新情報はライブチャートで確認できます。

CVMC株に投資する方法は？

Morgan Stanley ETF Trust Calvert US Mid-Cap Core Responsible Inへの投資では、年間の値幅49.40 - 64.56と現在の63.09を考慮します。注文は多くの場合63.09や63.39で行われる前に、0.90%や11.02%と比較されます。CVMCの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETFの株の最高値は？

Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETFの過去1年の最高値は64.56でした。49.40 - 64.56内で株価は大きく変動し、63.33と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Morgan Stanley ETF Trust Calvert US Mid-Cap Core Responsible Inのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETFの株の最低値は？

Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF(CVMC)の年間最安値は49.40でした。現在の63.09や49.40 - 64.56と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CVMCの動きはライブチャートで確認できます。

CVMCの株式分割はいつ行われましたか？

Morgan Stanley ETF Trust Calvert US Mid-Cap Core Responsible Inは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、63.33、6.02%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
63.09 63.10
1年のレンジ
49.40 64.56
以前の終値
63.33
始値
63.10
買値
63.09
買値
63.39
安値
63.09
高値
63.10
出来高
3
1日の変化
-0.38%
1ヶ月の変化
0.90%
6ヶ月の変化
11.02%
1年の変化
6.02%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8