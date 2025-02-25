クォートセクション
通貨 / CUBB
CUBB: Customers Bancorp Inc 5.375% Subordinated Notes Due 2034

21.65 USD 0.14 (0.64%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CUBBの今日の為替レートは、-0.64%変化しました。日中、通貨は1あたり21.65の安値と21.65の高値で取引されました。

Customers Bancorp Inc 5.375% Subordinated Notes Due 2034ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
21.65 21.65
1年のレンジ
18.30 21.84
以前の終値
21.79
始値
21.65
買値
21.65
買値
21.95
安値
21.65
高値
21.65
出来高
2
1日の変化
-0.64%
1ヶ月の変化
1.41%
6ヶ月の変化
7.71%
1年の変化
6.55%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K