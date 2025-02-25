Валюты / CUBB
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
CUBB: Customers Bancorp Inc 5.375% Subordinated Notes Due 2034
21.44 USD 0.23 (1.08%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CUBB за сегодня изменился на 1.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.23, а максимальная — 21.49.
Следите за динамикой Customers Bancorp Inc 5.375% Subordinated Notes Due 2034. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
21.23 21.49
Годовой диапазон
18.30 21.84
- Предыдущее закрытие
- 21.21
- Open
- 21.23
- Bid
- 21.44
- Ask
- 21.74
- Low
- 21.23
- High
- 21.49
- Объем
- 13
- Дневное изменение
- 1.08%
- Месячное изменение
- 0.42%
- 6-месячное изменение
- 6.67%
- Годовое изменение
- 5.51%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.