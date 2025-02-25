Währungen / CUBB
CUBB: Customers Bancorp Inc 5.375% Subordinated Notes Due 2034
21.45 USD 0.20 (0.92%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CUBB hat sich für heute um -0.92% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 21.45 bis zu einem Hoch von 21.45 gehandelt.
Verfolgen Sie die Customers Bancorp Inc 5.375% Subordinated Notes Due 2034-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
21.45 21.45
Jahresspanne
18.30 21.84
- Vorheriger Schlusskurs
- 21.65
- Eröffnung
- 21.45
- Bid
- 21.45
- Ask
- 21.75
- Tief
- 21.45
- Hoch
- 21.45
- Volumen
- 1
- Tagesänderung
- -0.92%
- Monatsänderung
- 0.47%
- 6-Monatsänderung
- 6.72%
- Jahresänderung
- 5.56%
