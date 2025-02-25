Valute / CUBB
CUBB: Customers Bancorp Inc 5.375% Subordinated Notes Due 2034
21.56 USD 0.09 (0.42%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CUBB ha avuto una variazione del -0.42% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 21.45 e ad un massimo di 21.68.
Segui le dinamiche di Customers Bancorp Inc 5.375% Subordinated Notes Due 2034. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
21.45 21.68
Intervallo Annuale
18.30 21.84
- Chiusura Precedente
- 21.65
- Apertura
- 21.45
- Bid
- 21.56
- Ask
- 21.86
- Minimo
- 21.45
- Massimo
- 21.68
- Volume
- 11
- Variazione giornaliera
- -0.42%
- Variazione Mensile
- 0.98%
- Variazione Semestrale
- 7.26%
- Variazione Annuale
- 6.10%
20 settembre, sabato