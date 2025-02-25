QuotazioniSezioni
Valute / CUBB
Tornare a Azioni

CUBB: Customers Bancorp Inc 5.375% Subordinated Notes Due 2034

21.56 USD 0.09 (0.42%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CUBB ha avuto una variazione del -0.42% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 21.45 e ad un massimo di 21.68.

Segui le dinamiche di Customers Bancorp Inc 5.375% Subordinated Notes Due 2034. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CUBB News

Intervallo Giornaliero
21.45 21.68
Intervallo Annuale
18.30 21.84
Chiusura Precedente
21.65
Apertura
21.45
Bid
21.56
Ask
21.86
Minimo
21.45
Massimo
21.68
Volume
11
Variazione giornaliera
-0.42%
Variazione Mensile
0.98%
Variazione Semestrale
7.26%
Variazione Annuale
6.10%
20 settembre, sabato