CUBB: Customers Bancorp Inc 5.375% Subordinated Notes Due 2034

21.79 USD 0.35 (1.63%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de CUBB de hoy ha cambiado un 1.63%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 21.79, mientras que el máximo ha alcanzado 21.79.

Rango diario
21.79 21.79
Rango anual
18.30 21.84
Cierres anteriores
21.44
Open
21.79
Bid
21.79
Ask
22.09
Low
21.79
High
21.79
Volumen
1
Cambio diario
1.63%
Cambio mensual
2.06%
Cambio a 6 meses
8.41%
Cambio anual
7.23%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B