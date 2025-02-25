Divisas / CUBB
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
CUBB: Customers Bancorp Inc 5.375% Subordinated Notes Due 2034
21.79 USD 0.35 (1.63%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CUBB de hoy ha cambiado un 1.63%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 21.79, mientras que el máximo ha alcanzado 21.79.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Customers Bancorp Inc 5.375% Subordinated Notes Due 2034. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
21.79 21.79
Rango anual
18.30 21.84
- Cierres anteriores
- 21.44
- Open
- 21.79
- Bid
- 21.79
- Ask
- 22.09
- Low
- 21.79
- High
- 21.79
- Volumen
- 1
- Cambio diario
- 1.63%
- Cambio mensual
- 2.06%
- Cambio a 6 meses
- 8.41%
- Cambio anual
- 7.23%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B