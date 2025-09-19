クォートセクション
通貨 / CTRI
株に戻る

CTRI

21.79 USD 1.04 (4.56%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CTRIの今日の為替レートは、-4.56%変化しました。日中、通貨は1あたり21.46の安値と23.13の高値で取引されました。

ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
1日のレンジ
21.46 23.13
1年のレンジ
14.46 24.59
以前の終値
22.83
始値
23.07
買値
21.79
買値
22.09
安値
21.46
高値
23.13
出来高
10.047 K
1日の変化
-4.56%
1ヶ月の変化
4.41%
6ヶ月の変化
33.35%
1年の変化
35.43%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K