KurseKategorien
Währungen / CTRI
Zurück zum Aktien

CTRI

21.79 USD 1.04 (4.56%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CTRI hat sich für heute um -4.56% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 21.46 bis zu einem Hoch von 23.13 gehandelt.

Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
21.46 23.13
Jahresspanne
14.46 24.59
Vorheriger Schlusskurs
22.83
Eröffnung
23.07
Bid
21.79
Ask
22.09
Tief
21.46
Hoch
23.13
Volumen
10.047 K
Tagesänderung
-4.56%
Monatsänderung
4.41%
6-Monatsänderung
33.35%
Jahresänderung
35.43%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K