21.37 USD 0.42 (1.93%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CTRI ha avuto una variazione del -1.93% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 21.00 e ad un massimo di 21.95.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
21.00 21.95
Intervallo Annuale
14.46 24.59
Chiusura Precedente
21.79
Apertura
21.79
Bid
21.37
Ask
21.67
Minimo
21.00
Massimo
21.95
Volume
6.831 K
Variazione giornaliera
-1.93%
Variazione Mensile
2.40%
Variazione Semestrale
30.78%
Variazione Annuale
32.82%
20 settembre, sabato