Валюты / CTRI
CTRI
22.63 USD 0.48 (2.08%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CTRI за сегодня изменился на -2.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.57, а максимальная — 23.18.
Следите за динамикой . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
22.57 23.18
Годовой диапазон
14.46 24.59
- Предыдущее закрытие
- 23.11
- Open
- 23.17
- Bid
- 22.63
- Ask
- 22.93
- Low
- 22.57
- High
- 23.18
- Объем
- 1.863 K
- Дневное изменение
- -2.08%
- Месячное изменение
- 8.43%
- 6-месячное изменение
- 38.49%
- Годовое изменение
- 40.65%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.