CTRI

21.37 USD 0.42 (1.93%)
Secteur: Autres Symboles Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de CTRI a changé de -1.93% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 21.00 et à un maximum de 21.95.

Suivez la dynamique . Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Range quotidien
21.00 21.95
Range Annuel
14.46 24.59
Clôture Précédente
21.79
Ouverture
21.79
Bid
21.37
Ask
21.67
Plus Bas
21.00
Plus Haut
21.95
Volume
6.831 K
Changement quotidien
-1.93%
Changement Mensuel
2.40%
Changement à 6 Mois
30.78%
Changement Annuel
32.82%
20 septembre, samedi