通貨 / CSGS
CSGS: CSG Systems International Inc

67.01 USD 1.29 (1.96%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CSGSの今日の為替レートは、1.96%変化しました。日中、通貨は1あたり65.64の安値と67.13の高値で取引されました。

CSG Systems International Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
65.64 67.13
1年のレンジ
46.17 67.61
以前の終値
65.72
始値
65.68
買値
67.01
買値
67.31
安値
65.64
高値
67.13
出来高
562
1日の変化
1.96%
1ヶ月の変化
5.20%
6ヶ月の変化
11.55%
1年の変化
38.54%
