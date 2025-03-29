Валюты / CSGS
CSGS: CSG Systems International Inc
64.84 USD 0.07 (0.11%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CSGS за сегодня изменился на 0.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 64.49, а максимальная — 65.26.
Следите за динамикой CSG Systems International Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
64.49 65.26
Годовой диапазон
46.17 67.61
- Предыдущее закрытие
- 64.77
- Open
- 64.63
- Bid
- 64.84
- Ask
- 65.14
- Low
- 64.49
- High
- 65.26
- Объем
- 280
- Дневное изменение
- 0.11%
- Месячное изменение
- 1.79%
- 6-месячное изменение
- 7.94%
- Годовое изменение
- 34.05%
